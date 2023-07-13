某精品保險櫃公司負責人蘇姓男子，被控灌醉剛到職3天的女祕書，進而性侵得逞。台南地院原本依乘機性交罪判刑4年6月，但因蘇男給付被害人550萬元達成和解，女方也表明願意原諒他，台南高分院引用刑法第59條減刑規定，改判1年10月，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束。

判決指出，蘇男為某保險櫃公司負責人，2020年某日晚間，剛受僱蘇男3天的女祕書陪同蘇男餐敘後，駕車載蘇返回公司。途中，蘇男稱欲瞭解女方的酒量，邀約女祕書到辦公室飲酒，女方因剛到職，唯恐拒絕會使老闆留下不好的印象，只好無奈答應。

2人返回辦公室喝酒後，蘇男竟利用女方意識不清、不能且不知抗拒的狀態，將對方帶到辦公室內可供休憩使用的儲藏室床上，脫下女方衣物及內衣褲，對女祕書性侵得逞。

案經女祕書提告後，蘇男訊問時，不僅否認犯行，還反控被設局仙人跳；但法官調出蘇男車上的行車記錄器檔案，剛好錄到他以測試酒量為由，逼勸女祕書喝酒，打臉他遭仙人跳的辯詞，加上女祕書受害第一時間即傳訊息給男友，指被「綁架強姦」，一審依乘機性交罪判刑4年6個月。

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