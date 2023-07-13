北科大資財營與熱炒店的「白飯之亂」延燒多日，熱炒店老闆為了讓事件平息，昨宣布16日起無限期停業；白飯事件吵得不可開交，眼科醫師黃宥嘉喊話年輕人，「熱炒吃不飽，去買吃得飽的東西，不要在原地浪費時間。」網友看了全讚翻「太中肯了」、「黃醫師的思考邏輯太強了！」

黃宥嘉在臉書發文寫下，「其實白飯爭議，我的總結就是：年輕人，這個世界並沒有要讓你吃飽吃爽，你準備怎麼辦？」她接著酸，「答案是網路灌爆、舉辦飯桶比賽解恨。」

黃宥嘉直言，真正支持年輕人，應該是讓他們了解現實，「熱炒吃不飽，去買吃得飽的東西，不要在原地浪費時間；你的時間要拿去創造出你的價值，這種努力非常花時間，不是飯桶大賽可以達到。」

她最後喊話「永遠不要成為月入30萬還非迪麗熱巴不娶的人，回家吃自己比較快。」

許多網友看了狂讚「黃醫師的思考邏輯太強了，期待您出書幫大家科普」、「針針見血」、「很多客人把要求想得太理所當然，沒有想過任何事情都需要互相尊重」、「能搞砸自己人生的只有自己，能餵飽自己肚子的也只有自己，把方便當隨便的人還真是不少。」