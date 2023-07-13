美國在台協會（AIT）台北辦事處意圖擴建，申請現址旁的校園用地做為擴建用地，外交部為此舉辦用地變更座談會，結果周邊居民擠爆現場一致反對，國民黨台北市議員游淑慧也爆料，AIT想擴建的用地，北市府早就已經做好相關規劃，結果因為AIT反對而胎死腹中，怒嗆「這不只是干預內政，還干預市政了」。

游淑慧今（13）日在臉書表示，因為AIT想擴建的關係，外交部協助舉辦用地變更座談會，但時間卻在平日下午，上班族根本不可能到場，企圖減少與會民眾，但附近鄰里對此議題相當重視，依然來了幾百人把現場給擠爆，一致反對AIT擴建。

「台美關係只有台灣？」游淑慧指出，外交部官員重複使用「台美關係」來緩頰和爭取，但實際查詢卻發現連美國白宮都只有7.3公頃左右，而AIT若繼續圈地將比白宮還大，「在台海現今兵兇戰危的時候，甚至連生物戰劑這種傳聞都出現了，AIT再持續擴建圈地，怎麼會不叫周圍居民憂心？」

此外，游淑慧更爆料，AIT申請的用地，早在前任市長柯文哲任內時，就有規劃做為科技型青年社宅，連棟數、戶數等都已經規劃完成，結果就因為AIT反對而胎死腹中，讓她怒批「這不只是干預內政，還干預市政了！」