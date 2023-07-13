民眾黨主席、總統參選人柯文哲近日為舉辦演唱會，借不到台北流行音樂中心，怒而發表「太監說」引發爭議，同黨籍北市議員林珍羽因先代替柯發表道歉聲明，傳出讓柯不太高興，質疑林是在「墊高自己」，柯昨也證實此事。對此，林珍羽12日上節目時披露，柯文哲確實有針對這件事做檢討，但林珍羽也自認她搶先對北流道歉的行為，給了親綠媒體見縫插針的機會。

對於外界不滿「太監說」，柯文哲11日在臉書表示，為自己的用語不當致歉，並稱會深刻檢討改進。然而林珍羽10日已在臉書搶先替柯發道歉文，有網媒爆料稱柯文哲對此極為不滿，質疑林此舉難道是要「墊高自己」？

面對《新聞面對面》主持人謝震武詢問，「柯文哲有沒有面露慍色」？林珍羽在節目中還原真相，怒斥倒是不至於，但檢討是必然的，柯文哲是愛之深、責之切，希望自己有個更好的說法、做法，而不是在還沒找到一個最好的做法前，就去發道歉的文章。

林珍羽強調，對這件事不會覺得委屈，有人說她是掃到颱風尾，但坦白說自己是求好心切，「不過團隊溝通也很重要，我自己也要來調整一下，衝太快了。」

林還指出，她覺得自己應該往後退一層，去想整個大局，是不是會因為這個舉動，讓別人有機會去炒作、見獵心喜，就像現在親綠媒體非常開心，「即便我現在本人在這邊澄清，但友台還是一直替我叫屈，我其實覺得不用這樣！」

事實上柯文哲昨到高雄跑行程，也已證實此事，表示「我如果做錯，我自己去應付就好，為什麼要別人來幫我處理，好像變成我不敢面對，換別人出來，我才不要！我如果錯了，我自己出來面對就好」。至於是否對林珍羽發脾氣，柯也認了「對啊！我就說，你們何必自作主張呢？我如果不敢出來，那也是發言人來處理，為什麼是別人來處理？」