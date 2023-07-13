內政部營建署辦理雲林縣太陽能光電發電設施相關標案、雲林縣道路改善工程補助案、市區道路規畫軟體服務標案，業者為獲取補助款或標案，疑透過立委鄭天財辦公室執行長張騰龍擔任白手套行賄高官，其中張騰龍疑在雲林縣道路改善工程補助案、市區道路規畫軟體服務標案2案，行賄營建署道路工程組長張之明數百萬元，護航業者獲取標案，涉嫌貪汙。檢調12日以被告身分約談張之明、課長詹家欣及張騰龍、業者9人。檢察官訊後，13日以涉犯貪汙重罪，有逃亡、串證之虞，聲押禁見張之明、張騰龍、業者陳登來3人，另詹家欣50萬元、業者黃良凱、莊惟傑2人各30萬。另廖姓、許姓業者2人請回，另江姓業者仍在訊問中。

涉案的張騰龍是「力大生技」公司創辦人，力大公司是國內知名健康食品廠商，公司獲工研院轉投資，張騰龍先後擔任過多名立委的助理或執行長，在立院長袖善舞，本身擁有藍綠豐厚政商人脈。

桃園市調查處去年接獲廠商檢舉，指張騰龍在營建署辦理多項標案中，疑居間扮演白手套角色，為業者行賄官員，協助業者取得標案，桃園處即報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，檢調見時機成熟，12日兵分22路搜索營建署、張騰龍立法院辦公室等地，約談張之明、張騰龍12名被告，另傳喚11名證人。檢調搜索立院前，北檢檢察長鄭銘謙依《刑事訴訟法》規定，12日一早致電立法院祕書長林志嘉知會檢調搜索一事。

依據經濟部統計，至2020年為止全台太陽光電建置量最高的前5名縣市分別為台南市、彰化縣、屏東縣、雲林縣及高雄市。調查局發現，雲林縣是政府發展太陽光電重要地區，張騰龍疑在營建署2020年辦理雲林縣太陽能光電發電設施相關標案，為業者居間行賄高官。

另張騰龍涉嫌於2021、2022年間，在營建署道路工程組辦理雲林縣道路改善工程補助案、市區道路規劃軟體服務採購案2案，疑以金錢賄賂或提供喝花酒、飲宴等不正利益，行賄營建署道路工程組組長張之明等人。調查局懷疑，張之明收賄賂不正利益金額約數百萬元。

調查局懷疑，張之明利用擔任補助案審查、採購評選委員機會，私下提供資訊或指導業者，並指示下屬詹姓課長配合，護航工程、資訊業者獲取補助款、採購案，張之明、張騰龍及業者等人涉犯《貪汙治罪條例》不違背職務收賄、行賄等罪嫌。