依據券商統計過去21年以來美國非投資等級債各產業平均違約率，科技產業違約率僅0.97%；而BB評級的美國非投資等級債21年平均違約率也僅0.4%。科技債違約率為各產業最低，加上利差較具吸引力，以及科技產業受惠於前瞻性的科技發展趨勢，科技非投資等級債券後市具有成長潛力。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，今年以來受惠於科技股票上漲及企業基本面穩固，科技非投資等級債券漲幅領先其他信用債券。統計至7/11，今年以來美國科技非投資等級債券指數上漲5.8%，優於全球非投資等級債券指數以及美國非投資等級債券指數的5.3%。未來利率調降也有助於緩和企業的償債成本壓力，並引領風險偏好提升，資本利得機會可期。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，美非投等債殖利率達8%以上水準實屬少見，根據統計，若於殖利率超過8%時進場布局美國非投資等級債，持有一年的報酬率平均達9.8%，若持有兩年，報酬率可高達19.5%，持有三年的整體報酬表現甚至來到近三成之多，在長線保護短線之下，亦有望吸引長線資金進駐卡位。

但張世民也分析，從高利率環境與違約率兩者之間觀察，隨著景氣的下滑與信貸趨緊，確實呈現正相關，預估美國非投資等級債違約率將進一步走揚，但整體風險仍屬可控，且進一步分析不同評級的債券違約率，可發現過往違約風險多來自於CCC級債券，而信評較佳的BB及B級債券違約率多數期間不超過1%，因此現階段布局美非投等債，宜聚焦B、BB等較高評級的債券。

張世民認為，無論今年聯準會是否延後升息終點，市場對於今年距離利率終點已不遠皆有共識，依據歷史經驗，當聯準會停止升息時，往往是美債相對合適進場之時點，此時布局信用債除了可獲得息收報酬，亦可期待部分資本利得增加空間，建議投資人挑選較高評等之美非投等債，分批進場布局。