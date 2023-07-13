美國6月CPI年漲3.0%，較5月的年漲4.0%大幅放緩，並創下2021年3月以來最小漲幅。排除波動性較大的能源與食品價格後，6月核心CPI月漲0.2%，低於5月的月漲0.4%與市場預期的月漲0.3%，並創下2021年8月以來最小漲幅。與去年同期相比，6月核心CPI上漲4.8%，低於5月份的年漲5.3%和市場預估的年漲5%，並創下2021年10月以來新低。

周三收盤，道瓊指數漲86.01點或0.25%，報34,347.43點。標普500指數漲32.90點或0.74%，報4,472.16點。那斯達克指數漲158.26點或1.15%，報13,918.96點。費城半導體指數漲67.95點或1.86%，收在3,721.47點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）跌8.76%。

標普500指數11大類股普遍上漲，僅醫療類股（跌0.28%）和工業類股（跌0.20%）收黑。

對利率動向敏感的大型科技與科技相關股給標普500指數帶來最大的提振。通訊服務類股漲1.51%，在漲幅領先。科技股上漲1.3%，非必需消費類股漲0.96%。

金融股漲0.63%，銀行股指數漲0.6%。摩根大通等美國主要銀行將於周五發布財報，為華爾街財報季拉開序幕。由於利息收入增加抵消了交易減少的影響，華爾街銀行業第二季獲利估將成長。

美國交易所成交量總計為112億股，過去20日均量為111.5億股。

紐約證交所上漲與下跌數比為3.23：1。那斯達克交易所上漲與下跌數比為1.93：1。

標普500指數有66檔成分股創下52周新高、2檔創新低。那斯達克指數有129檔創52周新、42檔創新低。