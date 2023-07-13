歌手徐佳瑩（La La）本月初以〈不在一起就不會分開〉打敗艾怡良、吳青峰、戴佩妮等勁敵，奪下金曲最佳作曲獎，她開心淚灑舞台，事後加碼報喜11月將4度登上小巨蛋開唱，不過徐佳瑩今（13日）凌晨突在臉書罕見吐真實心聲：「很多看似沒什麼好值得拿出來說的破事...也許說出來就沒事了。」

徐佳瑩一早6點49分在臉書透露，長久以來有些事情對她來說非常奢侈，譬如公開抱怨，「很多看似沒什麼好值得拿出來說的破事...也許說出來就沒事了。」徐佳瑩雖然沒有說是什麼事，但字裡行間看起來相當無奈。

徐佳瑩突如其來的發文，引發網友擔心，紛紛留言：「心事講出來之後，心裡會坦然」、「適時的抒發也是必須，要身心健康喔！」、「還是要適度的發洩一下的」、「說出來，就沒事了！情緒總要有個出口」。

從選秀節目嶄露頭角的徐佳瑩唱作俱佳，其實，在創作路上，徐佳瑩曾遭遇許多瓶頸與挫折，以前她很在意一定要唱自己寫的歌，發行的專輯一定要是創作專輯，結果有很長一段時間她不知道要怎麼樣寫出自己滿意的歌，後來她才了解到，自己應該要放輕鬆，因為創作這件事不可強求，其實想寫就寫，沒自信的時候不要寫也沒關係。