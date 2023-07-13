小編今（13）日精選5件不可不知的國內外財經大事。人工智慧（AI）外資翻多再起，摩根士丹利證券一口氣升評緯創、緯穎，前者推測合理股價高達135元，竄升外資圈最高，開啟新一輪目標價拉升高潮；大和資本證券則調升全新股價預期至135元，揭開功率放大器（PA）跨入AI新篇章。

大摩翻多觀點引發市場一片驚呼，並建議旗下客戶，在大中華電子下游硬體領域中，共有：緯創、緯穎、廣達、技嘉、金像電等五檔個股值得擁有，上述優質股憑藉輝達與大型雲端客戶加持，隨中期需求愈來愈穩固，將是優先受惠對象。

【1】10年AI大循環 現在剛發動

摩根士丹利坦言，先前低估了緯創、緯穎大啖AI商機的初步階段，考量AI伺服器需求持續爆發，現在才在「十年AI大循環」的初步階段，相關企業獲利也將水漲船高，因此，現在啟動加碼部位絕不嫌晚。

【2】台積電下周法說 外資先報喜

台積電下周將召開法說，釋出第三季與下半年展望，摩根士丹利證券指出，考慮到目前市場對台積電短期營運的期望偏低，因此，將更著重在台積電對AI半導體需求與整體半導體產業循環觀點；大摩也提前進行情境分析，結果顯示，台積電法說會後股價有7成機率上漲、漲幅上看3％～5％。

【3】美通膨率降至3％ 股債歡漲

美國6月消費者物價指數（CPI）月增0.2％低於預期、年增率降至3％，創下2021年3月以來最低且連12個月下滑，顯示通膨持續降溫，推升美國聯準會（Fed）此波升息循環接近尾聲的預期。

【4】台驊賣完長榮、賣陽明！顏益財親上火線說明

被視為航運業內投資大戶的台驊控股，11、12日連續公告「認賠」賣出長榮、陽明部分持股，引爆市場「航海王跳船」說，甚至驚動證交所關切。對此，台驊董座顏益財12日親上火線回應，若加上現金股息，本次長榮賣股3,000張、損失僅1.37億元，陽明賣股6,000張則是有處分利益9,582萬元，貨櫃雙雄都屬短期投資，只要有獲利先賣一波落袋為安。

【5】那斯達克100砍科技巨頭權重 蘋果、輝達等恐成受災戶

那斯達克交易所（Nasdaq）日前宣布，將針對那斯達克100指數進行「特殊再平衡」（special rebalance），亦即透過重新分配權重的方式，解決大型科技股影響力過大的問題。該公司將於14日公布調整後的新權重，24日開盤前生效。