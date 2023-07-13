電玩實況主Toyz被爆勾搭已婚人妻，在直播間被網友質問此事，竟不諱言回應：「我們這個都是合意性交啦」，而女方就是混血辣模榕榕子（古榕榕），當下她在限動發聲：「可能要暫停這兩週的工作」，但並未說明實際原因，不過她13日深夜隨即發文解釋始末。

榕榕子表示會暫停工作兩周，是要照顧身體不好的外婆，自己也沒有躲起來，畢竟得靠著賴以維生的工具賺取收入，才能扶養小孩跟母親，事件爆發後，也不想靠著指責別人還原事情真相，但至少親友知道她正經歷什麼，也藉由此事看見世界美好的部分，最後感謝親友及工作夥伴的鼓勵，自己都有深刻感受到。

榕榕子強調所有訊息無法一一回覆，目前唯一能做的事，就是「公司的事給公司處理，法律的事給律師處理」，對此，網友紛紛留言打氣：「加油，妳很努力了，大家都看在眼裡」、「專業的事交給公司與律師處理，讓法律還原真相，加油及辛苦了」、「相信一切都是最好的安排」、「身為一位女性要撐起家計，扶養小孩照顧長輩，真的太不容易了」。

根據《鏡週刊》報導，榕榕子是小有名氣的辣模，被爆料與電玩實況主Toyz過從甚密後，老公表示兩人處於訴請離婚階段，但榕榕子卻為了Toyz拋家棄子，對於訊息不讀不回，完全不肯處理夫妻問題，語氣中看的出來相當不滿。