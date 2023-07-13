全台約有230萬糖尿病患者，糖尿病患究竟能否吃水果，眾說紛紜。一項今年發表的論文指出，吃水果的糖尿病患較未吃水果的患者，空腹血糖值明顯降低，研究顯示糖尿病患吃水果時若注意熱量控制，可改善空腹血糖數值、大幅降低糖尿病造成的併發症的風險。台灣醫師表示，糖尿病患者要控制進食水果的量，建議一天約200克，且是新鮮水果、非喝果汁。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在其臉書貼文表示，2023年發表於內分泌學前沿》雜誌 (Frontiers in Endocrinology)論文，整理了19篇相關的研究、共分析888名糖尿病患，研究發現，吃水果的糖尿病患平均空腹血糖值會比沒吃水果的病患降低8.38 mg/dL，但糖化血色素無明顯的差別。但此研究結果有一個重要前提：每天攝取的總熱量不能增加，即若多吃水果就要減少其他食物。

至於喝果汁對糖尿病患健康的影響，他表示，2013年《流行病學》( Epidemiology )雜誌發表的論文，針對978糖尿病患進行9年的追蹤，研究將所有的病患依照吃水果的量分成4組，最多的一組是每天253克水果、第二組為141克、第三組別為83克、第四組別為23克。

上述研究結果發現，吃最多水果的組別較吃最少組別者，大降52%糖尿病眼病變的機率、第二組別減少41%、第三名組別減少34%。結論為，吃較多水果的糖友，罹患糖尿病眼病變的機率較低。

洪暐傑並表示，一篇發表在2017《美國公共科學圖書館醫學》(PLOS Medicine)雜誌的論文，共針對30,300位糖尿病病患進行7年的追蹤，結果發現，每天增加每份量(100克)的水果攝取，可降低17%的死亡率、減少41%與糖尿病相關的死亡率、減少22%與心血管疾病相關的死亡率，減少28%糖尿病的小血管病變(神經病變、眼病變、腎病變)、減少13%糖尿病造成的大血管病變。

他表示，上述研究發現，吃水果可降低糖尿病本身的死亡率，及與糖尿病相關併發症的死亡率，水果對糖尿病患者的保護力，會隨攝取水果量而增加，直到每天133克左右的量，但超過此量，保護效果不再明顯增加。因此，糖尿病患每天攝取約133克的新鮮水果，可減少糖尿病造成的併發症，並減少死亡率。