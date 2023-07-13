大陸戲劇男神鄧倫去（2022）年爆出逃稅風波，金額高達5000萬人民幣（約新台幣2.2億元），事件爆發後丟失所有代言，演出作品被隱藏，連微博帳號也遭到刪除。近日鄧倫才剛因為被法院強制執行174萬（約753萬台幣）而上熱搜，豈料，昨（11）日，他突然發出一張正面形象照，讓不少絲直呼：「這是回歸的前奏？」

鄧倫自從爆出逃漏稅醜聞後，儘管他積極配合稅務檢查過程，主動補繳稅款和罰金並主動道歉，但事業還是受到重創，遭到品牌與代言廠商的全面封殺，至今484天過去了，鄧倫的社群平台依舊靜悄悄，不過死忠粉絲依舊等待他的回歸。

但就在11日，鄧倫突然曬出一張新的形象照，從照片中可以看出他的狀態依然帥氣，與過去相差無幾，這也是他被封殺後，首次有正面照片流出，讓不少網友猜測，官方是否有鬆綁「逃稅就封殺」的制度，不過雖然回歸還未成定數，但能看見鄧倫的現況，也讓不少粉絲感到相當欣慰。

事實上，去年鄧倫剛爆出逃漏稅沒多久，於兒童節低調露面，被拍到他身穿一身長衣長褲，戴著口罩和棒球帽，神情似乎有些低落，有粉絲對他依舊喜愛，紛紛在門口等待並送上禮物安慰他，而鄧倫只收了粉絲的信，全程不發一語。