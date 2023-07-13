美國通膨數據降溫，周三美股收紅，台股受刺激今（13日）以16994.59點開出，隨後上漲近200點，重返萬七，權值股台積電大漲12元，觸及590元，聯發科漲7元，觸及692元，此外AI族群仍強勢，緯創上漲近7%，廣達及英業達漲逾5%。

台股昨（12日）上漲63.12點，收在16962.03點，成交值為3494.77億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超17.59億。自營商買超22.2億，投信買超16.52億，外資及陸資賣超56.31億。

美國通膨降溫激勵市場，美股四大指數收紅，道瓊上漲86.01點（或0.25%）至34347.43點，那斯達克指數大漲158.26點（或1.15%）至13918.96點，標普500指數漲32.90點（或0.74%）至4472.16點，費城半導體勁揚67.95點（或1.86%）至3721.47點。