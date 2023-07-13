新光投信最新推出半導體股票ETF，搭配電信債ETF，組成類5G概念ETF組合餐，除電信債ETF享受全球5G各式應用商機外；第三季啟動佈局半導體ETF，又正好趕上半導體2Q景氣循環落底，3Q營運轉趨復甦商機。

新光投信量化投資部協理袁永騰表示，在全球電信商兌現5G紅利下，加上拜登政府6月宣布，將提撥約420億美元預算，推動全美寬頻網路基礎建設，除為網通基建帶來商機，未來光纖鋪設帶動上網升級，形成5G連網後，與5G概念相關的股債ETF，有機會成為炙手可熱的熱門理財商品。

根據證交所、及櫃買市場最新統計，目前國內投信發行5G概念ETF共有國泰、元大及復華投信等3檔，若連同與5G產業相關的電信商，甚至提供零組件的半導體供應鏈也納入，新光投信預估，全球大5G商機火紅下，不只純5G ETF直接受惠外，5G衍生的技術及應用商機，也將使半導體ETF及電信債ETF也跟著水漲船高，投資人若看好5G投資機會，透過半導體ETF搭配電信債ETF，可以軟硬通吃，一次掌握全球大5G成長機會。

新光A-BBB電信債ETF(00867B)經理人簡伯容表示，5G為未來全球行動通訊市場帶來全新面貌，隨全球5G部署逐漸完善，預估2023年起各國5G行動通訊發展，將進入應用落地階段，不僅帶動電信商的每用戶平均收入、營收倍增，同時，5G的高速、低延遲特性，將提供將為各行各業帶來新業變革，也直接驅動全球各大電信公司，迎向第二波5G紅利。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人王韻茹則強調，人工智慧興起、5G全球連網、甚至國防科技等未來各項領域新興應用，都需要化合物半導體，而半導體為所有資訊科技系統應用的核心，全球化合物半導體的產值，有超過5成來自台灣半導體供應鏈，因此，台灣半導體產業，在未來5G時代也扮演非常關鍵的角色。

袁永騰建議，電信債ETF搭配半導體ETF組合，根據歷史資料統計，將資金的70%配置在半導體ETF(例如：00904新光臺灣半導體30 ETF)，剩下的30%配置在電信債ETF(例如：00867B新光A-BBB電信債ETF)，預估過去績效從年化報酬率達14.49%，平均年化殖利率亦有4.58%，等於掌握住未來半導體產業商機，又兼顧全球優質電信債券穩定現金流收入，是息利雙贏的ETF強棒組合。