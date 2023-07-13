BBC國寶級主播修．愛德華茲（Huw Edwards）的妻子證實，先生就是性醜聞連環爆的主角。

英國知名老牌公共媒體英國廣播公司（BBC）一名「大咖主播」近日爆出多起性醜聞，其中主要被控「脫到剩內褲」和未成年人視訊，購買對方的色情裸照，連日來英國媒體都未揭露該名主播身份，不過昨（12）日當事妻子發布聲明，證實被控主播是英國61歲國寶級主播修．愛德華茲（Huw Edwards），愛德華茲也因為精神狀況惡化住院治療。

綜合BBC、《衛報》（The Guardian）報導，愛德華茲妻子芙琳德（Vicky Flind）昨日發布聲明，證實連日來性醜聞主角就是丈夫。

爆出買未成年裸照等多起性醜聞的BBC「明星主持人」，證實是61歲國寶級主播修．愛德華茲（Huw Edwards）。（資料照／路透社）
爆出買未成年裸照等多起性醜聞的BBC「明星主持人」，證實是61歲國寶級主播修．愛德華茲（Huw Edwards）。（資料照／路透社）

芙琳德在聲明中表示：「在家人經歷5天極度艱難的日子後，我代表我丈夫愛德華茲發布這份聲明，我這麼做主要出於擔心他的精神健康，以及為了保護我們的孩子。」

她接著表示，愛德華茲患有非常嚴重的心理健康問題，最近幾年都在治療嚴重憂鬱症，過去幾天的事件導致他的狀況「大為惡化」，目前已經住院治療，預期近期仍將留院。

芙琳德表示，當情況好轉時，愛德華茲希望親自回應這些指控，她也要求外界給予她們家人及受牽連的無辜人士一些隱私，「我知道修對許多受媒體揣測影響的同事感到非常抱歉，我們希望這份聲明能讓這些揣測到此為止」。

英國《太陽報》（The Sun）6日獨家報導一名匿名母親對BBC「明星主持人」的指控，該名母親指控主持人「脫到剩內褲」，與當時僅17歲的孩子視訊，至今3年來總計花費超過3萬5000英鎊（約新台幣140萬元）購買孩子的裸露色情照，這些錢反而讓孩子變成毒蟲，希望BBC介入，讓主持人停止行為。不過這名孩子的委任律師後續駁斥，砲轟母親及孩子的繼父「胡說」。

芙琳德昨日發布聲明之前，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）才表示已經完成對這起案件的調查評估，認定沒有發生任何犯罪行為。

除了被控引誘未成年人拍攝色情裸照，據英國天空新聞網（Sky News）整理，愛德華茲還被控另外3起事件，第一起是他被控發送「威脅訊息」給一名20多歲年輕人，據悉兩人是在交友軟體上認識；第二起是一名23歲年輕人指控愛德華茲在2021年2月疫情期間違反封城防疫規定，搭乘地鐵到年輕人家，並支付費用換取對方一張半裸照；第三起事件是一名22歲年輕人指控愛德華茲幾年前透過Instagram傳送有愛心符號的訊息，讓對方感覺「很詭異」。

BBC昨日也指出，愛德華茲還面臨對同事「不當行為」的更多指控，包括針對同事外表傳送有「性暗示」的訊息，讓對方感到不舒服。

針對其他指控，倫敦警方表示至今尚未收到相關指控的報案，因此警方還未採取進一步動作。

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文章來源：Huw Edwards in hospital as he is named in BBC presenter row
文章來源：Wife of Huw Edwards names him as BBC presenter at centre of allegations
文章來源：Everything we know about Huw Edwards scandal
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