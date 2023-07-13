BBC國寶級主播修．愛德華茲（Huw Edwards）的妻子證實，先生就是性醜聞連環爆的主角。

英國知名老牌公共媒體英國廣播公司（BBC）一名「大咖主播」近日爆出多起性醜聞，其中主要被控「脫到剩內褲」和未成年人視訊，購買對方的色情裸照，連日來英國媒體都未揭露該名主播身份，不過昨（12）日當事妻子發布聲明，證實被控主播是英國61歲國寶級主播修．愛德華茲（Huw Edwards），愛德華茲也因為精神狀況惡化住院治療。

綜合BBC、《衛報》（The Guardian）報導，愛德華茲妻子芙琳德（Vicky Flind）昨日發布聲明，證實連日來性醜聞主角就是丈夫。

爆出買未成年裸照等多起性醜聞的BBC「明星主持人」，證實是61歲國寶級主播修．愛德華茲（Huw Edwards）。（資料照／路透社）

芙琳德在聲明中表示：「在家人經歷5天極度艱難的日子後，我代表我丈夫愛德華茲發布這份聲明，我這麼做主要出於擔心他的精神健康，以及為了保護我們的孩子。」

她接著表示，愛德華茲患有非常嚴重的心理健康問題，最近幾年都在治療嚴重憂鬱症，過去幾天的事件導致他的狀況「大為惡化」，目前已經住院治療，預期近期仍將留院。

芙琳德表示，當情況好轉時，愛德華茲希望親自回應這些指控，她也要求外界給予她們家人及受牽連的無辜人士一些隱私，「我知道修對許多受媒體揣測影響的同事感到非常抱歉，我們希望這份聲明能讓這些揣測到此為止」。

英國《太陽報》（The Sun）6日獨家報導一名匿名母親對BBC「明星主持人」的指控，該名母親指控主持人「脫到剩內褲」，與當時僅17歲的孩子視訊，至今3年來總計花費超過3萬5000英鎊（約新台幣140萬元）購買孩子的裸露色情照，這些錢反而讓孩子變成毒蟲，希望BBC介入，讓主持人停止行為。不過這名孩子的委任律師後續駁斥，砲轟母親及孩子的繼父「胡說」。

芙琳德昨日發布聲明之前，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）才表示已經完成對這起案件的調查評估，認定沒有發生任何犯罪行為。

除了被控引誘未成年人拍攝色情裸照，據英國天空新聞網（Sky News）整理，愛德華茲還被控另外3起事件，第一起是他被控發送「威脅訊息」給一名20多歲年輕人，據悉兩人是在交友軟體上認識；第二起是一名23歲年輕人指控愛德華茲在2021年2月疫情期間違反封城防疫規定，搭乘地鐵到年輕人家，並支付費用換取對方一張半裸照；第三起事件是一名22歲年輕人指控愛德華茲幾年前透過Instagram傳送有愛心符號的訊息，讓對方感覺「很詭異」。

BBC昨日也指出，愛德華茲還面臨對同事「不當行為」的更多指控，包括針對同事外表傳送有「性暗示」的訊息，讓對方感到不舒服。

針對其他指控，倫敦警方表示至今尚未收到相關指控的報案，因此警方還未採取進一步動作。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。