臺中市刑大接獲線報苗栗一名陳姓女毒蟲長期從事販賣毒品牟利。經警方數月偵查，竟發現陳女於懷孕期間到生小孩後，仍帶著幼嬰掩護販毒行徑。員警昨於苗栗一處鐵皮屋進行攻堅，當場用鐵腿踢破門後逮捕陳女並起出大量毒品，未料小嬰兒現場大哭，警方執行搜索過程中，還沖泡牛奶親餵，展現鐵漢柔情的一面。

警方接獲情資，陳姓女毒蟲長期在苗栗地區販毒，經警方跟蒐得知，發現陳嫌四處當起小蜜蜂開車販毒，但跟監時發現，陳女因懷孕而經常出入醫院及診所，但同時仍持續從事販毒牟利。

經過監控發現，陳嫌產下男嬰後不久，即經常開車外出，甚至載著該初生嬰兒前往各地販賣毒品牟利，認為載著襁褓中的嬰兒在外，且隨身攜帶嬰兒各式用品，可掩飾其販毒情事，減低遭警察盤查或追緝的風險，但不法行徑早已遭警方全盤掌握。

因嬰兒哭鬧，查緝的同仁除了協助安撫，也協助泡上溫熱的牛奶。（圖 / 警方提供）

警方調查，陳嫌時常以租屋的方式更換住處，日前查知她藏身居住在苗栗偏僻山區1處鐵皮住宅內，警方持搜索票及拘票，在陳嫌開車載著其出生2個月餘的嬰兒正欲返回住處途中，將其查緝到案，在前往其租屋處執行搜索時，因嬰兒哭鬧，查緝的同仁除了協助安撫，也協助泡上溫熱的牛奶，才讓男嬰停止哭鬧並熟睡，另通知男嬰的父親將其帶回照顧。

現場並查扣已分裝好待售的一級毒品海洛因、二級毒品安非他命共17包（約23公克）。（圖 / 警方提供）

（圖 / 警方提供）

現場並查扣已分裝好待售的一級毒品海洛因、二級毒品安非他命共17包（約23公克）、吸食器、電子磅秤、分裝袋1批、手機及新臺幣5萬2,000元等證物。全案移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，經法院裁定羈押及檢察官偵結後，以違反《毒品危害防制條例》罪嫌起訴在案。

臺中市政府警察局呼籲，查緝毒品為警方當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法。另，民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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