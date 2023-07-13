雲林縣水林鄉1間平房民宅13日清晨4點許傳出火警，消防人員出動5車、19人搶救，屋內堆滿回收物，所幸火勢即時控制，不到10分鐘即撲滅，但在屋內回收物中發現1名61歲男子，已無呼吸心跳，送北港媽祖醫急救後宣告不治，起火原因由火調人員釐清中。

雲林縣消防局13日清晨4點18分接獲報案，指水林鄉水北村顏厝寮1間磚造平房冒出濃煙，不確定有無人員受困，立即派遣水林、北港、口湖等分隊人車前往搶救，共出動消防車4輛、救護車1輛，警消9人、義消10人，4點24分抵達現場，由水林分隊小隊長鄭文展指揮搶救。

消防人員入室搜索搶救時，發現1名男子倒臥在屋內呈現ohca，由水林救護車送往北港媽祖醫院急救，現場火勢於4點27分控制，4點32分撲滅，燃燒面積約6平方公尺，男子疑因吸入過多濃煙，5點許宣告不治。

死者為獨居的61歲蔡姓男子，平日以撿拾回收物維生，屋內堆滿各種回收物與雜物，已通報縣府社會處、水林鄉公所展開急難救助。