由於國民黨總統參選人侯友宜民調近期較低迷，黨內傳出「換侯」聲浪。國民黨智庫執行長柯志恩昨（12）日在政論節目中，拿她與先生相互勉勵的話來比喻，令在場的人都笑了。她強調，國民黨要好好把過程走完，並努力打出好的結果。

針對「換侯」議題，柯志恩昨在《少康戰情室》中提到，這就好比人生中，不管選擇怎樣的對象都不會更好，但結果會不同，既然如此不如好好把這一輩子的過程走完，並透露這是她跟她先生的勉勵之語，這番話讓在場的人都不禁笑了。

柯志恩強調，5月17日徵召的結果，是當下認為最合適的，雖然徵召後有很多波瀾，但她認為不管是誰出來，國民黨所遭遇的狀況是一樣的。

柯志恩說每個人有不同特色及支持族群，但光譜就這麼大，只要定於一尊，大家好好把這尊共同拱出來，才是目前最重要的，好好把過程走完，打出好的結果。她重申，無論是換掉侯或換掉任何一個人，小雞們同樣在地方苦撐，她坦言不認為7月23日後國民黨會平靜，但合理性跟正當性會更加明確。