●Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，尾盤主要指數失守盤初高點，但多頭仍牢牢掌控局面。顯然，我們得到的CPI數據是多頭想看到的，而那些一直在場邊坐等拉回的人只能扼腕不已。

●LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，市場感覺到聯準會越來越接近最後一次升息並完成升息工作。

●高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）多資產解決方案部門副投資長Alexandra Wilson-Elizond表示，投資人一直在等待的趨勢終於出現了，核心消費者物價指數（CPI）走軟，或意味著正回到疫前的常態。

●Sit Investment Associates資深投資組合經理Bryce Doty表示，債券市場終於得到一直期盼的通膨緩解。

●由摩根大通、花旗和富國銀行打頭陣，美國財報季將於本周五拉開序幕。富國銀行投資研究所資深全球市場策略師Scott Wren表示，獲利預期可能普遍過高，「我們認為目前投資人已經決定，即使今年企業獲利減少，他們仍然願意多花錢買單，投資人也低估了利率升高和高利率持續更長時間的影響。我們認為這是一個錯誤」。

●摩根大通分析師Marko Kolanovic表示，目前美股整體估值已經過高，尤其是科技股，「擔心錯過」（FOMO）的情緒高漲，隨著恐慌指數VIX跌至區間低點，股市已經出現自滿情緒。