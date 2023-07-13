中共中央機關報《人民日報》13日報導，山東中西部、河北中部和西北部、北京中部等地12日白天出現大到暴雨。受降雨影響，華北迎來近期難得的涼爽，暫時告別高溫天氣。南方大範圍高溫天氣則持續，12日白天浙江、福建、江西、湖南等地最高氣溫達到攝氏35—39度。大陸中央氣象台預計，未來一周，江南大部、華南等地將繼續出現35—37度高溫天氣。

今年以來，中國極端高溫天氣頻發，降水偏少。近期的高溫天氣是否與聖嬰現象相關？大陸國家氣候中心首席預報員高輝對此解析。

聖嬰現象是指發生在赤道太平洋東部和中部的海水大範圍持續異常偏暖現象。7月4日，世界氣象組織宣布熱帶太平洋地區7年來首次形成聖嬰現象條件，預計今後全球大部分地區氣溫將進一步升高。

高輝表示，進入夏季以來，中國共發生4次區域性高溫過程。5月28日至6月5日，中國出現今年首次區域性高溫過程，比常年同期偏早16天。華北、黃淮地區高溫極端性強，共有86個國家氣象站達到或超過極端高溫閾值，北京湯河口等26個國家氣象站達到或突破歷史極值。入汛以來降水偏少，空間差異明顯。大陸平均降水量233.4毫米，較常年同期偏少11.2％。

「近期，赤道中東太平洋快速增暖，進入聖嬰現象狀態。」高輝表示，本次聖嬰現象發展較快，根據氣候中心多模式預測，預計後期暖海溫異常仍將持續發展加強，並將形成一次至少中等強度的東部型聖嬰現象。已有的科學研究顯示，中部型和東部型的聖嬰現象對中國南方地區的降水或氣溫有不同的影響。

高輝分析認為，近期北方高溫主要有以下幾個成因：首先是本次華北高溫主要在華北雨季開始前，為乾熱型高溫。氣象監測顯示，連續8年華北地區6月中旬到7月初都出現了高溫過程；其次是氣候變暖和人類活動等多因素導致華北高溫日數顯著增多；另外，還受到近期聖嬰現象事件快速發展和中高緯度地區海溫的協同影響。

「然而，對於地球系統來說，影響因數是極其複雜的，聖嬰現象事件只是中國氣候異常事件影響因素中的一部分，海冰、積雪等因素都影響氣候。國家氣候中心預測時不會把聖嬰現象或者反聖嬰現象當作唯一的參考因數，而是要綜合考慮多個因數的協同影響。」高輝說。