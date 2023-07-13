花蓮高分院前法官林德盛，2006年審理曾姓男子販毒案，他利用父喪收取曾的女友致贈的10萬元奠儀，再將曾改判無罪，2019年最高法院將林判囚10年定讞，法務部在2021年廢止他的律師證照，他不服提起行政訴訟，台北高等行政法院認為處分於法並無違誤，判決駁回其訴訟。可上訴。

司法官學院23期結業的林德盛，1999年調任花蓮高分院法官，因在外養女人、還到承審的貪瀆案被告、前台東縣長吳俊立的私人別墅與吳會面，遭公懲會決議撤職後轉任律師，因貪汙遭判決確定後，律師證書也遭廢止。

2006年間，林承審曾男販毒案，他經花蓮警局刑事小隊長王文俊介紹，認識曾的女友，林適逢父喪，江女以奠儀名義交付10萬給他，林於是將曾在一審遭判10年部分改判無罪，並在宣判前將評議結果洩漏給江女。

但該案遭最高法院撤銷，發回更審後改判8年定讞，曾在2010年逃到大陸，2012年死亡，江女不滿花錢仍家破人亡，於是告發林德盛收賄的惡行。

林被控洩密在遭判刑1年確定，入獄服刑。貪汙部分，一審認定共收賄62萬元，將他判刑12年，高院更一審計算後認定奠儀的10萬元是賄款，改判10年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！