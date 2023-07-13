檢調獲報，指營建署張姓組長、詹姓課長涉收賄數百萬元。營建署今天說，兩人將立即調離主管職務，並全力配合司法調查以釐清案情，如有人員涉及不法，將秉持毋枉毋縱原則，依法處理。

檢調獲報，指張男、詹男涉嫌於民國110年至111年間，疑似透過某立委張姓執行長牽線，收受數家業者賄賂，暗中給予業者投標指導與協助，而護航雲林縣綠電案、道路改善工程補助案等多起標案，再輾轉透過張姓執行長向地方政府申請前瞻計畫補助，粗估收賄金額達新台幣數百萬元。

內政部營建署上午透過新聞稿表示，台灣台北地方檢察署檢察官昨天指揮法務部調查局桃園市調查處，到營建署搜索及約談相關人員，營建署尊重並全力配合司法調查以釐清案情，如有人員涉及不法，將秉持毋枉毋縱原則，依法處理。

營建署指出，這兩名人員將立即調離主管職務，後續全力配合司法調查；營建署並重申，要求人員應謹慎自律，嚴守法令分際，並持續強化內部防弊作為，防杜類似事件再次發生。（編輯：郭無患）1120713