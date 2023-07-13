洋基2009年拿下隊史最後一次世界大賽冠軍，此後連續13年無法重返世界大賽，本季又因主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）受傷，導致洋基戰績直直落，當年的奪冠核心吉特（Derek Jeter）相當擔憂老東家狀況，便呼籲洋基得盡全力爭取教士強打索托（Juan Soto）的加入。

吉特去年主動辭去馬林魚執行長一職，最近他沒有球隊的事情得煩心，日前加入明星賽轉播行列時，針對洋基提出了補強建言，「首先，我認為教士可以在國聯西區保有競爭，但如果接下來他們沒拿出好表現，我不會介意洋基去追求索托。」

自從賈吉傷出，洋基打擊成績開始走下坡，關於團隊進攻的數據中，洋基得分排全大聯盟第19、上壘率倒數第5，吉特也點出了洋基的困境，「賈吉會缺陣多久仍是未知數，他們需要一些進攻火力，所以我認為交易來索托是合理的，可以把他放在左、右外野。」

教士目前暫居美聯西區第4，勝率未及5成，距離最後一張外卡還有6場勝差，季後賽資格搖搖欲墜。洋基雖然也排在分區第4的位置上，但其49勝42負的戰績仍屬高檔，也在外卡的追擊範圍內，季中交易截止日前成為買家的機率不低。此外吉特球員生涯的宿敵「老爹」歐提茲（David Ortiz）也向紅襪喊話，在季中交易日前搶下大谷翔平，「我們攻守兩端都需要補強，但有個人可以只佔球員名單上一個位置，就算得出清球隊一半的人尋求交易，我也無所謂。」