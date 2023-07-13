上班族工作繁忙，若午休時間小睡20~30分鐘有助體力的恢復。家醫科醫師李思賢表示，午覺前喝杯咖啡最能提升下午工作效率，因為咖啡因進入體內後，需要20~45分鐘才能發揮提神的作用；上班族若午睡少於20分鐘，睡醒時，大腦有了咖啡因後，思路更為清晰。

李思賢在其臉書貼文表示，睡眠分成「淺眠的N1和N2」和「深眠的N3」這三個階段，人在睡午覺時，盡量不要讓自己進入到N3的階段，也就是維持在N1和N2的淺眠階段，讓午睡不要超過20分鐘就可避免進入N3，睡醒時才不會頭腦昏沉。

他並表示，若想補眠或增加工作效率，睡眠時間最好要能夠涵蓋一整個睡眠週期、亦即90分鐘，但大部分上班族無法有這麼長的午睡時間。不過，即使有少量的補眠也能改善記憶力，並緩解一整個上午大腦的疲勞感。

此外，李思賢表示，民眾若常想要午睡，可以注意自己中午吃了哪些食物，不只是高GI（升糖指數）食物，一些速食油炸物也會傷害人的粒腺體、亦即人的能量工廠，使人想睡覺。

他表示，在睡午覺前喝咖啡，雖然乍聽下很矛盾，然而，因為咖啡因需要20~45分鐘才能發揮提神醒腦的作用，剛好可在人睡醒時讓腦袋更清楚，另外，戴個眼罩和耳塞也有助提高午睡效果。