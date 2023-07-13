中國大陸是否會有新的迪士尼樂園？有大陸網友建議，廣東廣州應該積極爭取迪士尼樂園項目落地，這將對當地經濟等多方面有拉動作用。對此，廣州市回應稱，引進大型項目是廣州發展旅遊的重要工作之一，目前正積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會以推動廣州旅遊發展。

澎湃新聞報導，今年6月，有網友在人民網「領導留言板」留言稱，粵港澳大灣區是世界級的旅遊目的地，以其經濟實力、人口規模、遊客體量、消費能力、市場接受等，足以支撐再建一座迪士尼樂園。同時，該項目落地後可與香港迪士尼樂園相呼應，形成「雙子星」。

針對網友建議，廣州市文化廣電旅遊局10日回應稱，迪士尼這類大型項目的落戶對城市的旅遊業發展和城市消費轉型升級具有較大推動作用，引進大型項目也是廣州市發展旅遊的重要工作之一，目前正積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會以推動廣州旅遊發展，為廣州人民謀福祉。

報導指，目前，全球一共有6個迪士尼樂園。其中美國2個，加州迪士尼樂園、奧蘭多迪士尼樂園；中國大陸2個，香港迪士尼樂園、上海迪士尼樂園；法國1個巴黎迪士尼樂園；日本1個東京迪士尼樂園。

公開資訊顯示，2016年6月，上海迪士尼度假區開園營業，迅速成為大陸熱門的主題樂園。上海迪士尼樂園所在的上海國際旅遊度假區披露7周年數據顯示，已累計接待遊客逾1.13億人次，共實現旅遊收入超615億元（人民幣，約合新台幣2672億元），創造1.5萬個直接就業崗位。

報導注意到，近年來，「迪士尼要在中國大陸建第三座樂園」的說法在網路上流傳甚廣，更傳出要落地青島、武漢、天津、成都、重慶等不同版本，但隨後這些消息均被當地闢謠。