●博通（Broadcom）周三漲0.9%，VMware漲2.8%，Marvell Technology漲1.2%。在提出協助競爭對手Marvell的補救措施後，美國晶片製造商博通以610億美元收購雲端運算公司VMware的交易獲得歐盟反壟斷批准。

●輝達（Nvidia）收漲3.5%。知情人士表示，軟銀集團旗下晶片設計公司安謀（Arm Ltd）有意請輝達擔任「錨定投資人」（Anchor Investor），雙方已經展開協商。安謀正在推進可能於9月在紐約IPO上市的計畫。所謂的「錨定投資人」指的是在某公司IPO之前以固定價格購買大量股票的機構買家，並藉此達到拋磚引玉、吸引其他投資人參與IPO的效果。安謀已經在今年4月向監管機關秘密提交在美國上市的申請，料將創下今年規模最大的IPO。路透社上個月援引知情人士報導，英特爾有意成為安謀IPO的「錨定投資人」。

●生技公司Recursion Pharmaceuticals飆漲115.29%，收在14.60美元。輝達周三宣布將砸下5000萬美元投資Recursion，以加快其藥物開發AI模型的訓練。Recursion使用AI模型辨識與設計新療法，並將模型提供給拜耳（Bayer）、羅氏（Roche）等藥廠。根據這項合作，Recursion將利用輝達的雲端平台，以其超過23,000TB的生物和化學資料集（dataset）訓練AI模型。這項投資案也再度凸顯出輝達加快拓展AI版圖的雄心。