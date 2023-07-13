王菲、謝霆鋒情纏24年，兩人各自嫁娶，有了家庭之後又回歸單身，繞了一大圈在2014年世紀復合，「鋒菲戀」雖然談得低調，但相當甜蜜，今年3月菲鋒更罕見在機場公開牽手，不過陸網昨卻瘋傳兩人因個性不合、和平協議分手，謝霆鋒忙電影工作，王菲則在外旅遊，對此，一向對感情低調的謝霆鋒，罕見動怒開罵了。

謝霆鋒、王菲再度傳出分手，話題火速登上微博熱搜榜，稱消息是港媒傳出，由於謝霆鋒、王菲聚少離多，因個性不合、協議分手，沒有爭吵、互掀隱私，並表示只是兩人重心不同，謝霆鋒忙電影工作，王菲則在外旅遊，消息傳出，網友都覺得不可能。

被傳9年情斷，根據《東網》報導，一向對感情低調的謝霆鋒，則罕見難得動怒開罵：「別久不久拿我們兩個來搞，行不行？走開。」展現超Man男友力護戀情，後來以「謝霆鋒否認和王菲分手」登上微博熱搜榜。

王菲和謝霆鋒1999年在梅艷芳介紹下相識，隨即墮入愛河，隔年兩人大方牽手震撼各界，期間兩人各自嫁娶，有了家庭之後又回歸單身，繞了一大圈在2014年再度被拍到同進同出，「鋒菲戀」低調愛了9年，之後不斷傳出兩人有意結婚，但當事人否認。