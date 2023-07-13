香港一名31歲女子，日前與朋友前往尖沙咀玩樂，總共10人一起開派對，不料玩到一半她竟頭暈失去意識，隔日醒來後懷疑自己被下藥性侵，向警方求助。警方獲報後已將7名男子帶回調查，據悉這7人都在香港懲教署任職，且大部分都駐守在赤柱監獄，消息曝光後已全被勒令停職。

香港示意圖（資料照／shutterstock）

據《香港01》報導，1名女子本月8日晚間與2名朋友及另外7男一同開派對玩樂，玩到隔天凌晨時女子的友人先行離開，就剩她一人與7男繼續喝酒，不料她卻突然感到頭暈目眩，最後甚至失去意識，到白天才終於醒過來，女子懷疑失去意識期間遭到3名男子性侵，且另外4人也在旁圍觀自瀆，9日上午向警方求助。

報導稱，警方證實接獲報案，並已於11、12日帶回7名23歲至38歲男子進行調查，透露這7人均在懲教署任職，包括1名懲教主任、1名一級懲教助理及5名二級懲教助理，消息曝光後全被勒令停職。懲教署強調，絕不姑息。

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