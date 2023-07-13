柳營奇美醫院中醫部醫師賴郁凱指出，夏季的藥膳食療的重點是「不上火」，還要足夠的滋潤。（柳營奇美醫院提供／張毓翎台南傳真）

炎炎夏天，稍微活動就容易出汗、喘氣，難以提振倦怠的精神，飲食除了清涼以外，還需要有滋潤功能，針對不同年齡族群，各有不同的營養需求，柳營奇美醫院中醫部醫師賴郁凱推薦3樣當令的食補及調理撇步。

賴郁凱說，對於年長者而言，普遍有骨骼及關節的困擾，很多人積極地補充鈣質，它確實可增加骨骼的硬度，但夏季並不適合用滋補的藥材來進補，長輩們可以補充膠質來增加骨骼的韌性，並且潤滑關節，「雞爪湯」就是一道屬於年長朋友的夏季食補，推薦湯中再加入紅蘿蔔及海帶，夏天食用也不會覺得油膩，是照顧骨骼及關節的好食補。

對於成年女性，促進造血、改善血液循環、幫助水分代謝是普遍的食補訴求，夏日最佳的食材就是「紅豆薏仁湯」，不過烹調時一定要把紅豆、薏仁煮透，才有補血、活血、利水兼滋潤的效果，而沒有煮透的紅豆或薏仁，吃多了則容易脹氣。最後要記得調味不宜過甜，飲用時不宜過冷，以免失去活血及利水的效果。

對於生長發育中的青少年及從事體力勞動的工作者，常因粗重的勞動、運動傷害、久坐氣鬱，導致莫名的胸悶、呼吸不暢、肢體酸痛等症狀，有一流傳久遠的藥膳「川七烏骨雞」，是這些族群理想的藥膳，其具有活血、理氣、解鬱、滋補的功效。烹有一個重點，川七略帶苦味，通常半隻雞加三錢即可，若添加太多，苦味較重，口感會變差。

賴郁凱提醒，夏季藥膳食療的重點是「不上火」，還要足夠的滋潤，這3種藥膳均有這2項特質，調理時應注重口感，讓藥膳成為一道佳餚，適合全家一同享用，避免以藥物的感覺呈現，如此家人比較能接受。