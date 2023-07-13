北科大資財營與熱炒店的「白飯之亂」延燒多日，熱炒店老闆由於不堪網路輿論，加上想讓事件早日落幕，昨(12日)無預警宣布從16日起無限期停業，對此，網紅陳沂指出雖然雙方都有問題，但對於店家的作法，她直言擺明操弄輿論去罵學生和校方。

陳沂指出「白飯之亂」會延燒多日，只要是分成「店家派」和「學生派」兩陣營，各自擁有支持者的對立狀況，就會引發戰爭，像是「店家派」認為學生是奧客，白飯免費不等於吃到飽，八點過後怕浪費不補飯，就被惡意刷一星負評，至於「學生派」認為店家斷章取義還扭曲事實，甚至找媒體把事情搞大，根據上述兩者作為，她指出原本只是單純消費糾紛，卻搞到一發不可收拾的局面，雙方擺明都有問題。

陳沂表示本來不想評論此事，但眼見店家宣布無限期停業，讓她坦言做法很矯情，擺明操弄輿論去罵學生和校方，對於被網友指出是站在學生那邊，她解釋學生惡意刷負評，甚至是和解後又PO影片說是被校方逼迫和解，還揚言要對酸民提告，種種行徑都顯示出學生的不成熟發言和屁孩行徑，不難看出其實問題也很大。

不過再次提及店家做出歇業操作，讓她不滿表示：「煽動大眾同情心，在我眼中真是大人世界的極惡」，接著指出每件事情都有不同角度跟看法，必須得跳出點線面俯視，才能看清事情全貌，此外，要試著找出能理解的方式，思想才能愈來愈宏觀。