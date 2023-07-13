周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲6.82點或1.51%，為458.54點，指數並延續到連續第四個交易日的上漲。

美國六月CPI為年增3.0%，較五月的4%有所放緩，並為自2021年3月以來最小的增幅。核心通膨也來到4.8%，低於五月的5.3%。

儘管交易員們仍然預計聯準會在七月下旬的會議將升息25基點(1碼)，但分析人士說，鑑於通膨呈現下降趨勢，聯準會可能接近結束緊縮政策。

Evelyn Partners投資策略長Daniel Casali說：「無論FOMC本周稍晚是否加息，聯準會很可能即將結束升息循環」。

英國的Virgin Money上漲11.5%，駿懋銀行(Lloyds)、巴克萊和匯豐股價分別上漲約3%；此前英國央行(BoE)表示，英國最大的8家銀行沒有顯示出任何資本不足之處。

英國富時指數大漲1.8%，領漲其它地區股市。歐洲的銀行股也上漲1.9%。

礦業股升3.8%，為上漲最多的板塊。

在Jefferies上調目標價之後，半導體公司愛思強(Aixtron)、ASM國際、英飛凌皆上漲在4%至6.5%之間。科技股也上漲2.6%。

在德意志銀行將評級從買進下調為中性之後，法荷航空(Air France-KLM)跌3.8%。

達利思(Thales)大漲3.0%；該法國軍工集團說，已啟動以11億美元收購供應商Cobham航太通訊的談判。