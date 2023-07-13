高雄陳姓男子不滿張姓女友被一名8旬的林姓乩童詐財、性侵，持水果刀闖入林男住處，威脅要殺死他或放火燒神明桌，逼他交出3萬元和解。一審依強盜罪和恐嚇罪判陳男7年3月及拘役20天，上訴至高雄高分院，駁回上訴定讞。（本報資料照）

高雄陳姓男子不滿張姓女友被一名8旬的林姓乩童詐財、性侵，心生不滿，決定為她出頭，頭戴毛巾和口罩、持水果刀闖入林男住處，威脅要殺死他或放火燒神明桌，逼他交出3萬元和解。事後，陳男還恐嚇林男不要報案，否則會殺了他。一審依強盜罪和恐嚇罪判陳男7年3月及拘役20天，上訴至高雄高分院，駁回上訴定讞。

據悉，陳男與張女在2022年3月開始交往並同居。張女告訴陳男，她在2016年時曾到北高雄市的一個神壇求改運，結果被林男以各種理由騙走大筆錢財，還被迫與他發生關係。陳男聽了非常氣憤，認為林男是個騙子和色狼，想要找他算帳。

2022年6月22日下午2點多，陳男讓張女開車送他到林男住處附近，然後自己下車前往。他發現林男的鐵捲門沒有關好，就趁機溜進去（此部分未提告訴）。他在廚房看到林男一個人在那裡，就拿起流理台上的水果刀，抵住他的腰部並假裝要砍他。

陳男接著從附近撿了一罐汽油，灑在神明桌上，對林男說「快點把錢拿出來，不然我殺了你」、「你想不想活命，不然我就放火」等話。林男被嚇得連忙從口袋裡掏出2萬7000元給陳男，還被他又搜走剩下的3000元。

陳男拿到錢後就準備離開，但在走之前還對林男說「你最好不要報警，不然我會回來殺了你，六龜這地方我很熟」等話。事後，旗山分局接獲報案後展開調查，並將陳男逮捕並移送橋頭地檢署起訴。

一審認為，陳男的行為已構成強盜罪和恐嚇罪，判他7年3月及拘役20天，並得易科罰金。陳男不服上訴，高雄高分院認為原判量刑適當，沒有違反法律原則或過重或過輕的問題，因此駁回上訴，判決確定。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。