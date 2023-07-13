Gogolook走著瞧今（13）日創新板掛牌，掛牌價格215元，走著瞧執行長郭建甫表示，走著瞧成立的時候剛好趕上智慧型手機普及和崛起，如今則是另一個「戰爭時刻」到來，AI的崛起將帶動更多創新。走著瞧未來看好AI、資安及金融科技等領域，及東南亞市場。Gogolook今(13)日股價開盤直接跳空漲停，來到236元、大漲21.5元，順利邁向蜜月行情。

走著瞧董事長鄭勝丰表示，2023年上半年營收3.72億元，年增一倍。未來相關防詐市場商機很大，而走著瞧將有三箭，首先正好趕在「信任科技」成長的風口，數位防詐、身份監管等，衍生出企業、電信、支付、電信及電商等相關的防詐需求。根據調查機構的統計，全球相關數位防詐、數位身份安全及法遵科技等，每年約有18％～22％的成長率，到了2030年時可達2500億美元。

其次，走著瞧持續建立資料庫，及獨特的資料庫變現，成為具競爭力的「護城河」。

第三，海外市場目前已經布局7個國家。去年海外營收貢獻達5成，海外比重愈來愈高。

郭建甫指出，智慧手機縮短了時間和空間，進入AI時代，Gogolook也要進入2.0時代，這也是一個新的「戰爭時刻」，可以預見AI時代的新創題目很多，AI年代大家均運用智慧及知識，提高生產力。當AI可以提供事務性的協助時，人才就有更多時間和能力去做創新、創意。

展望AI時代，將有更多挑戰和機會。挑戰包括AI技術更容易被犯罪集團利用，出現更多的偽資料及偽視訊，因此，需要反制這些AI詐騙，偵測機器語言和影像，以區分真人及機器人。但機會則是，AI帶來更多創新，以走著瞧來說，旗下的袋鼠金融就運用生成式AI，提供客戶與業者之間問答和媒合。

目前走著瞧有160名員工、其中有一半員工為研發人員。目前主要營收貢獻仍以Whoscall過濾詐騙軟體為主，占8成。如果以營收類型來看，數位廣告占比達4成，雲服務（含企業服務）約42％，袋鼠金融約18％。