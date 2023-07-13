用寶寶當掩護！ 荒唐媽帶嫩嬰販毒遭逮，警秒變奶爸安撫二月娃。

台中警方數月前接獲情資，47歲陳姓婦人長期在苗栗地區販毒，不但懷孕期間持續販毒，產下男娃後甚至以寶寶做掩護，日前警方持搜索票及拘票，在其租屋處將其查緝，沒想到兩個月大嬰兒哭鬧，員警更充當奶爸安撫；全案經移送偵辦，日前檢方以違反「毒品危害防制條例」將陳嫌起訴。

警方也當場搜索查扣待售的一級毒品海洛因、二級毒品安非他命共17包（約23公克）、吸食器、電子磅秤、分裝袋1批、手機及新台幣5萬2000元等證物。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

台中市警察局刑事警察大隊偵八隊獲報陳姓女子長期從事販賣毒品牟利，在跟蒐查緝期間發現陳嫌因懷孕而經常出入醫院及診所，但懷孕期間仍持續從事販毒牟利，產下男嬰後不久，即經常開車外出，甚至載著該初生嬰兒前往各地販賣毒品牟利，認為載著襁褓中的嬰兒在外，且隨身攜帶嬰兒各式用品，可掩飾其販毒情事。

陳嫌時常以租屋的方式更換住處，經查知其藏身居住在苗栗偏僻山區1處鐵皮住宅內，警方持搜索票及拘票，在陳嫌開車載著其出生2個月餘的嬰兒正欲返回住處途中，將其查緝到案，在前往其租屋處執行搜索時，因嬰兒哭鬧，查緝的同仁除了協助安撫，也協助泡上溫熱的牛奶，才讓男嬰停止哭鬧並熟睡，另通知男嬰的父親將其帶回照顧。

警方也當場搜索查扣待售的一級毒品海洛因、二級毒品安非他命共17包（約23公克）、吸食器、電子磅秤、分裝袋1批、手機及新台幣5萬2000元等證物。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

現場也搜索查扣已分裝好待售的一級毒品海洛因、二級毒品安非他命共17包（約23公克）、吸食器、電子磅秤、分裝袋1批、手機及新台幣5萬2000元等證物。全案移送苗栗地方檢察署偵辦，經法院裁定羈押及檢察官偵結後，以違反「毒品危害防制條例」罪嫌起訴在案。

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