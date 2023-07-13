上班通勤有各種方式，端看個人如何選擇，有些人以方便性為考量重點，有些人則注重距離與舒適度，有網友好奇大家的通勤習慣，發文詢問曾看過年薪超過百萬騎機車上班的嗎？背後又是什麼原因呢？文章引起熱烈討論，許多人紛紛點出，機車機動性高又能避免塞車是主要原因。

令人意外的是，許多人身邊有不少年薪百萬卻騎機車上班的例子，尤其竹科或科學園區附近上班時間容易塞車，「我們公司只有一個新人開車上班」、「別懷疑，其實非常多」、「竹北路上你隨便攔都是」、「竹科不騎車是要塞到什麼時候」、「有，竹科一堆主管嫌塞車麻煩騎機車」、「這標準也太低了吧，我認識年收過千的老闆沒買車呢。」

網友分析指出，方便性是騎機車上班最主要的原因，尤其台灣都市人口相當密集，地小人稠，「上班方便多了，開車花費多，又會塞車」、「不就是看距離遠近跟好不好停車嗎」、「會騎機車的年薪千萬也會騎好嗎，跟薪水多少無關，就是機車方便」、「不塞車又好停，機動性強。」

不僅如此，有內行人透露，許多人甚至連機車都沒有，上下班只搭捷運或公車，「捷運、公車就很方便了，所以連機車都沒有」、「台北的有些甚至沒機車，只搭捷運公車」、「我主管就是機車+捷運」、「台北一堆收入上千萬的騎腳踏車加捷運，我看過某大筆電品牌前董座夫妻檔坐捷運。」

事實上，從官方數據就能一窺民眾的通勤習慣，交通部數據顯示，外出使用機車運具的市占率達45.8%，自用小客車25%次之，包括公車、國道客運及交通車在內的汽車客運則佔6%左右。