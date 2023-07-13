北科大資財營學生與熱炒店的「白飯之亂」延燒多日，店家昨宣布無限期停業，事件看似將落幕，不過大批網友卻灌爆資財營臉書，譴責學生。《中時新聞網》昨進行網路民調，「你認為這波『白飯之亂』最後贏家是誰？」吸引4.8萬民眾投票，65％認為「雙方皆輸」占最多；12％覺得北科大學生是贏家；另有8％的人選熱炒店老闆。

回顧整起事件，北科大資財營學生8日晚間前往熱炒店用餐，因白飯不夠吃憤而到Google評價狂刷1星負評；事件在網路發酵後，系主任9日晚間帶著學生到熱炒店道歉和解，沒想到事後傳出學生道歉是被逼的。

資財營總召10日晚間發表一段長達10分鐘的聲明影片，還原7大爭議點，向外界喊話「我們絕對不是飯桶系」；眼看事件無法平息，熱炒店老闆昨突然宣布16日起無限期停業，並表示對學生、社會大眾致上最深的歉意。

《中時新聞網》昨在YouTube發起民調，「熱炒店老闆宣布暫停營業了，你認為這波『白飯之亂』最後贏家是誰？」截至今天上午9點，已超過4.8萬名網友投票，65％網友認為「雙方皆輸」占最多；14％認為是「網友們」；12％的人選「北科大學生」；8％投給「熱炒店老闆」；「雙方皆贏」僅1％占最少數。

許多網友直言「一開始就知道最後是雙輸」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」；也有人酸，「因為不爽吃不飽而讓一家店關門，在台灣也是奇蹟了」、「北科大學生的作為，反映年輕人的心態與普遍現象，社會接受這樣的表現就是一種縱容」、「等年輕人長大去做生意或工作，就知道要賺錢不容易，要學會知足、將心比心。」