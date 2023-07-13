55歲女星伊能靜外型美豔，是演藝圈著名的美魔女，她於2015年嫁給男星秦昊，便將事業中心轉往大陸，偶爾會回台灣探親。最近她在社群平台上公開了單身時期在台北的豪宅，內部採英式古典風格設計，優雅的氛圍宛如童話故事中的城堡。

伊能靜和「哈林」庾澄慶過去有過9年婚姻，2015年梅開二度嫁給男星秦昊，近日她在社群平台上曬出自己單身時在台北所擁有的豪華住所，她曾以為自己一生應該會孤獨終老，「等兒子長大離開這個家後，陪伴我的就是這面瓷器墻，沒想到，當滿墻的杯子都占滿了我的生活時，我居然除了兒子又有女兒，還有了一生相伴的秦先生。」

從伊能靜曬出的影片中可見，豪宅以白色裝潢作為基底，一開門就能看到滿牆的各式花色之瓷器，充滿了藝術氣息，她也愜意的在餐桌上喝茶，這些杯盤陪伴著她，讓她對這些物品充滿感情。伊能靜還特寫自己收藏的精美杯盤，表示這些都是她從全世界蒐集的，每一件都有自己的青春和故事。

該貼文曝光後，許多網友紛紛對她盛讚，「以前覺得她有點裝，後來才知道她是真的強大」、「有品位比曬包包好多了」、「你們不覺得伊能靜很有才嗎？一個有思想有內涵的人」、「杯子不只是杯子，是承載記憶和青春的容器！內心是富足的、幸福的！」、「看著心情都粉嘟嘟的」