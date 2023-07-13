高雄市大寮區今發生一起死亡車禍，2輛機車於河堤路三段與華中南路口碰撞，現場車殼零件碎一地，其中40歲的林姓機車騎士送醫不治。詳細車禍待進一步釐清。
林園分局於13日上午6時24分，接獲報案在大寮區河堤路三段與華中南路口有車禍發生，昭明所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通，全案已依規定測繪、照相處理。
據初步調查，現場為46陳姓男子騎乘機車由河堤路左轉，與華中南路南往北直行的40歲林姓機車騎士發生碰撞，雙方皆受傷送醫，其中林姓男子送醫仍不治，該路口是有號誌燈，詳細肇事原因有待鑑定。
高雄市大寮區今發生一起死亡車禍，2輛機車於河堤路三段與華中南路口碰撞，現場車殼零件碎一地，其中40歲的林姓機車騎士送醫不治。詳細車禍待進一步釐清。
林園分局於13日上午6時24分，接獲報案在大寮區河堤路三段與華中南路口有車禍發生，昭明所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通，全案已依規定測繪、照相處理。
據初步調查，現場為46陳姓男子騎乘機車由河堤路左轉，與華中南路南往北直行的40歲林姓機車騎士發生碰撞，雙方皆受傷送醫，其中林姓男子送醫仍不治，該路口是有號誌燈，詳細肇事原因有待鑑定。
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