大陸央行行長易綱近日撰文指出，近年來人民幣匯率彈性顯著增強，提高了利率調控的自主性，未來大陸潛在經濟增速有望保持在合理區間，有條件盡量保持正常的貨幣政策。為實現經濟金融長期穩定，央行將著力做好三方面工作，包括堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力的支援。

澎湃新聞報導，近期，大陸經濟學期刊《經濟研究》刊發了大陸央行行長易綱的論文〈貨幣政策的自主性、有效性與經濟金融穩定〉。該論文試圖對大陸貨幣政策調控作一個框架性的描述，說明其中的基本邏輯和運行機制。

易綱表示，利率政策和匯率政策首先要遵循市場經濟規律，這是保持經濟金融穩定運行並從宏觀層面抑制系統性金融風險的關鍵。貨幣政策調控首先要將國內目標放在首位，並為實現國內目標選擇利率等最優政策，其次需創造良好環境，使匯率由市場決定。

易綱寫道，近年來人民幣匯率彈性顯著增強，提高了利率調控的自主性，促進了宏觀經濟穩定，經濟基本面穩定又對匯率穩定形成支撐，外匯市場運行更有韌性，利率和匯率之間形成良性互動。總體上，中國大陸以相對平穩、成本更低的自主貨幣政策操作，保持了經濟金融體系穩定，應對了來自內外部的多重衝擊。

易綱在論文中指出，下一步，為持續提升貨幣政策自主性和有效性，實現經濟金融長期穩定，應著力做好以下幾方面工作：

一是保持總量適度，堅持實施穩健的貨幣政策，保持貨幣條件與經濟潛在增速和物價基本穩定的要求相匹配。做好逆周期調節和跨周期調控，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，把握好貨幣政策調控的力度和節奏，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支援。

他指出，未來大陸潛在經濟增速有望保持在合理區間，有條件盡量保持正常的貨幣政策，保持正的利率，保持正常的、斜率向上的收益率曲線形態。發揮好結構性貨幣政策工具的作用，加大對國民經濟重點領域和薄弱環節的金融支持。

二是深化改革，持續推進利率、匯率市場化，以我為主兼顧內外平衡。繼續健全市場化利率形成、調控和傳導機制，完善中央銀行政策利率和利率走廊機制，穩定市場預期，推動降低企業綜合融資成本。增強人民幣匯率彈性，加強預期管理，堅持底線思維，做好跨境資金流動的監測分析和風險防範，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

三是加強政策協同，持續完善宏觀審慎政策框架，防範化解金融風險。發揮好宏觀審慎政策可以直接作用於金融體系尤其是特定金融領域的獨特作用，提高系統性金融風險監測、評估與預警能力，豐富和完善宏觀審慎政策工具箱，從宏觀、逆周期和防傳染視角採取措施，防範系統性金融風險，推動實現價格穩定與金融穩定「雙目標」。