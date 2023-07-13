時代變遷下，許多年輕人傾向不與長輩同住，但信義房屋中壢高中店專案經理葉歆妤日前卻協助一位孝順媳婦高小姐，找到適合與公公、丈夫、子女三代同住的房子；看屋期間，高小姐處處留意公公的喜好，並格外注意房子格局是否適合老人家居住，乍看就像親父女。而透過葉歆妤專業替高小姐一家分析需求、提供建議，甚至將每個帶看物件都做成PPT向客戶詳細分析，最後順利買到心儀的房子，「成交時，高小姐笑了，能幫助到她，也是我最幸福的事！」

葉歆妤今年獲選「信義君子」，這個獎項每年只有1至2位客戶滿意度極高、對內也獲主管及同事肯定的信義員工才會得獎，也因評選標準高，有些年度甚至還會從缺。葉歆妤不僅是新科的「信義君子」，入行8年來，更創造不少感動人心的服務故事。

一位客戶高小姐來電約看房子，看屋當天，只見高小姐夫妻與一位老先生一起前來，因為高小姐處處注意長輩對房子的喜好，並且十分留心格局以及社區規劃是否適合長輩居住，葉歆妤一度以為是女兒帶著爸爸看房，一問之下，才知道原來老先生是高小姐的公公，由於婆婆日前過世，夫妻倆不忍公公獨居，所以打算買一間房子三代同住，彼此互相照應。

高小姐的公公明白晚輩孝心，加上本身對於購屋格外注重細節，因此，葉歆妤將每一個案件的資料都製作成PPT，方便高小姐一家人參閱。此外，高小姐的公公擔心晚輩為了和他住在一起，買了未來較難增值的房子，一開始堅持要往建設發展多的桃園青埔找房，但了解他們的需求後，葉歆妤從交通、醫療、學區、上班地點、生活機能等各個面向加以分析，正在發展中的青埔並不是真正適合高小姐一家，反而較為市區的地點，無論子女就學、長輩看診，乃至於一家人有採買、吃飯的需求，現階段都比較方便。

在專業的分析下，加上葉歆妤了解高小姐一家人，並不喜歡被房仲催促做決定，耐心陪伴看屋、不急著要他們趕快做決定，最後，高小姐一家順利在中壢市區找到符合條件的房子，且入住至今2、3年，一切都相當滿意，因此也和葉歆妤保持相當友好的關係，經常相約聚會、聯絡感情。

信義房屋自創立以來，40年如一日著重「先義後利」、「以人為本」等企業經營理念，雖然是房仲本業起家，比起成交，卻更重視客戶的感受以及信任。葉歆妤也說：「對客戶來說，買到一間對的房子，或者買到一間不適合的房子，感受差很多！」房仲除了是一份工作，更是參與客戶人生中一件重要的事，必須站在客戶角度思考、提供專業建議，即使有可能喪失當下的成交機會，仍應讓客戶了解每道細節後，再做出正確的決定。