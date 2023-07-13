國民黨不分區立委鄭麗文近日因國民黨總統參選人侯友宜在2024大選民調中表現不佳，提出「換侯說」、同時還批評同黨立委參選人游淑慧千方百計「貼柯」，掀起藍營茶壺裡的風暴。對此，同黨籍另一立委參選人徐巧芯轟，「強迫黨中央去提名的人是鄭麗文，現在第一個講換人的又是你，是怎樣？」

藍營立委鄭麗文日前在節目喊出「換侯」，引發震撼！國民黨為此更是祭出黨紀，然而鄭麗文隨即又回應「我是豁出去了，隨便黨如何處理」。

對於鄭麗文的「換侯說」，徐巧芯10日在自己的直播節目中怒批，很多人說會換人她沒有意見，反正會不會換是黨中央說了算，不是她這個立委候選人可以決定的，但看到鄭麗文說很急，「是在急屁喔，沒有要選舉的人在急屁？」

徐巧芯還提到，國民黨2024總統徵召人選確定之前，他們在節目上討論都是「要提郭？還是提侯？沒有一個主意，我說都很好啊，黨部決定就好」，結果鄭麗文那時候超級急，不知在急什麼，說侯友宜是我們最強母雞，最後「黨部『從善如流』，聽鄭麗文說的提名侯友宜了」，結果不到一個月，鄭麗文又改口好急，趕快換人。徐巧芯怒批，「要提名侯友宜你在急，要換侯友宜你也在急」

另針對鄭麗文批游淑慧千方百計靠近柯，徐巧芯也坦言，游是在艱困選區裡面，想要爭取增加國民黨、民眾黨的支持者，但鄭在不分區超爽的。徐還表示，有些人從頭到尾不支持侯友宜她能理解，今天站出來說要換人，那至少是一致的；結果之前超級急要馬上提名侯友宜，跟今天馬上換侯友宜是同個人，這讓我們非常錯亂欸。