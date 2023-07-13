新冠肺炎疫情進入第4年，國內3月20日起，推動輕症免隔離，可自主健康管理至快篩陰，或是滿10天為止。為回歸正常生活，近期疾管署召開專家會議，得出縮短自主健康管理天數至5天的共識，目前正與各部會進行溝通，待確定配套措施後，就會正式公布。

根據疾管署現行規定，輕症個案不必強制隔離，採取0＋n自主健康管理即可，建議有症狀時在家休息，避免非必要外出。無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後，可戴口罩安心外出，並配合自主健康管理至快篩陰性，或發病採檢陽性滿10天。若具重症風險因子，則應儘速就醫，以利及時開立口服抗病毒藥物。一旦出現肺炎需氧氣治療或其他新冠相關併發症，而住院、死亡者，醫事人員才須通報。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今接受《新聞放鞭炮》採訪時表示，新冠雖然是輕症，但得到了還是有影響，需要自主健康管理，民眾還是要請病假。如果是2條線，現在的規定是自主健康管理10天，或自主健康管理至轉陰為止，最近會縮短為5天。自主健康管理和隔離的固定不一樣，民眾不能去人群多的地方、搭捷運等，但是可以去買東西。

對此，疾管署副署長曾淑慧透露，不論是新冠肺炎從5類變成4類、從強制隔離變成沒有強制等，我們總是希望疫情到某個程度以後，能讓大家回歸正常生活。專家會議確實有在討論將快篩陽的自主健康管理天數，從10天改為5天，目前有一定的共識，不過還要再和其他部會討論，現在已經在溝通中，確定以後就會正式公布。