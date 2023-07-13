慧穎生醫公司(以下簡稱慧穎公司；產業類別：生技醫療)係從事保養品、美髮品、精油之原料、配方開發，以及自有品牌化妝品之生產及銷售，並提供客戶化妝品委託配方開發、產品代工等服務，該公司以台灣植物為發想，從植物選種、萃取、原料安全性認證至商品開發提供完整一條龍服務。

慧穎公司將自112年7月19日起揭示其籌資資訊，112年7月26日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。