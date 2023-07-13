民進黨2024總統參選人賴清德日前喊出8年任期達到50萬戶社宅，但國民黨立委參選人羅智強酸，總統蔡英文的20萬社宅跳票，就是因為包括賴清德在內的4任行政院長全都無能實踐，如今竟還敢畫大餅，宣布反貪腐監察院第27告，將告賴及其餘行政院長居住正義一事無成。

羅智強今（13）日在臉書表示，蔡英文上任時承諾要改善青年低薪，要蓋社會住宅，但社宅已確定跳票，原因就是蔡政府負責執行社宅政策，包括賴清德在內的4位行政院長無能害的。

羅智強認為，蔡政府不只社會住宅進度落後，租屋黑市問題依舊，撒幣式的300億租金補貼不是房東阻擋房客申請，就是反成為房東漲租金的理由，還搞到崔媽媽基金會出來抗議，如今低薪、高房價再加上高通膨升息，無論付房租還是付房貸的民眾都苦哈哈，蔡英文的房市三箭只有將青年給射垮。

羅智強酸，實際檢視賴清德提出的「居住正義三大對策」，但內容卻是政院已拍板的囤房稅2.0，待定案的「新青年安心成家優惠貸款」，並把8年20萬戶社宅加碼成16年50萬戶，因此宣布反貪腐監察院第27告，要告包括賴清德在內的歷任行政院長，居住正義一事無成，還配合賴清德把居住正義當騙選票工具。