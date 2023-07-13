先前才捲入自己保鏢疑似推倒美國知名歌手「小甜甜」布蘭妮爭議，卻始終沒有公開道歉的今年NBA選秀狀元文班亞馬，才打了兩場拉斯維加斯夏季聯賽就告休兵備戰新球季，沒想到他在接受訪問時針對NBA與歐洲籃球聯賽差異，竟說出NBA身體對抗不如歐洲的爭議言論。

「這裡的球場空間更加寬闊，這裡的攻守節奏更加快速，但在身體對抗上，跟歐洲聯賽相比是偏弱的，」文班亞馬表示，「我會被犯規，但並非那麼多，在這裡球員更多是在展現他們在彈跳上的優勢，而在歐洲籃球聯賽球員可能有更多的『地面』肉搏。」

或許擔心自己的話引發爭議，文班亞馬連忙補充，「當然在這裡，全世界最好、最棒、最有天賦的球員都在這個聯賽，我還是更加喜歡在這打球。」只是才打兩場夏季聯賽，對上幾乎都是各隊二線或新秀球員，文班亞馬這麼快就批評NBA對抗不如歐洲好嗎？

甚至問到他的新秀賽季怎樣才算成功，文班亞馬再次展現他的高度自信，「球隊戰績要比上季好(馬刺上季才拿22勝)，我一直在研究過去狀元的數據與影響，我正在努力要比我之前的那些狀元還要好。」看來他也再次給予自己更多的無形壓力，就等新球季開打驗收了。