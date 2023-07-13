高股息ETF戰力升級分析！00929 準時發薪，抱了別放？ ｜詹璇依主持小姐姐的財經基湯10｜品觀點

台灣投資人特別喜歡配息，每當台股除權息旺季到來，配息率就成為各投資人關注焦點，尤其高股息ETF更受投資人追捧，根據證交所最新定期定額交易戶數統計，交易戶數排名前五就有三檔高股息ETF。

【月月配ETF 00929 配息率高達8.5%】

我上回替大家點評的00929，已經清楚論述我喜歡的私人訂製七大特點，當中有特別提到年化配息率最好在7%，而身為台股身先士卒打頭陣的月配息ETF00929，初次配息單次配發0.11元，年化配息率超乎預期，繳出高達8.5%的成績單，替投資人準時加薪！

復華台灣科技優息(00929)預計配息0.11元/每單位，年化配息率8.5%。（圖片來源：品觀點節目《小姐姐的財經基湯》）

最近我在品觀點的Youtube節目《小姐姐的財經基湯》特別請來00929發行商復華投信的代表來進行大哉問，包含了怎麼只選電子股，難道是看不起金融股嗎？以及月月配會不會配不出來或者導致淨值直直落，這些投資人最好奇的問題！

【投資人買到這張數 合理節稅 聰明理財】

先攤開集保結算中心顯示的00929收益人張數比例，仔細發現投資人真的很精打細算，50-100張的比例最多約15%，而100-200張的則是有近10%，若從初次配息的年化配息率8.5%，持有181張，月領19800元，剛好低於二代健保的兩萬門檻區，投資人不只聰明領息更合理規畫保費支出，而如果以期待年化報酬率平均值7%計算，200張左右，約可月領19500元，更進一步以退休族來看，若以500萬資金，買在均價15.5元，月月領近三萬元，大勝4%法則，直接替自己打造更優質的退休生活。

【小資族這樣買 直接升等日本雙人來回機票】

而在小資族部分，持有5-10張的比例也近15%，目前其實也正是企業發年中獎金的時機，我自己對這種配息商品喜歡單筆去買，所以年中加上年終獎金，我們買進約30張，股息加上資本利得直接讓我們換日本雙人來回機票！！這就是投資的美好。

【戰鬥力升級分析 00929大哉問】

《小姐姐的財經基湯》節目這次直接跟發行商面對面，第一題就直接挑戰為什麼只選電子股，是看不起金融股嗎？復華投信的代表也挺得住，直接表示百分之百聚焦電子科技股，就是因為科技始終來自於人性；同時透過數據回測會發現，其實能夠穩定配息且填息的，大多都是成熟且大型的電子科技公司，同時，台灣上市櫃公司1700多檔，當中屬於電子科技類股的有800多家，顯見台灣的經濟火車頭就是電子科技類股，要買，就買最好的！

【00929月月配 真能每次配的漂亮嗎？】

投資人也擔心又好奇第一次配息，就配出了年化配息率8.5%的好成績，會不會是幫自己設了天花板，造成每況愈下呢？復華投信則是表示，00929有平準金機制，並且將配息金額採取平滑化策略，就是盡量要達成「穩定月配」替投資人準時月月加薪；不過有很多人會問，那會不會得到配息卻造成淨值一直跌呢？這點復華投信就很清楚的說明指數編製規則，先挑選三年ROE為正的公司，就是公司要先會賺錢，並且透過指數回溯表現，說明該機制目的是挑選會配息也能填息的個股。

能夠穩定月配息就要找會賺錢，利潤穩定的成長型公司。（圖片來源：品觀點節目《小姐姐的財經基湯》）

【小孩子才做選擇 可以股息價差都要嗎？】

確實大部分投資人對電子科技股的期待是想做價差，透過00929有辦法一次滿足價差跟領股息嗎？

最後我才知道，其實這檔商品的宗旨是「傳家」，因為不含景氣循環股，不會有股息稀釋問題，而是回歸投資本質，精選一籃子能陪下一代成長的優質科技龍頭企業，讓高股息只是附加價值，持有且享受科技成長紅利才是真正的財富。投資人想參與這檔值得傳家的ETF首次配息，記得7/18前是最後買進日，替自己更替下一代做出更好的選擇。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。