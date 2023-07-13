愛爾康台灣於4月27日通過數位發展部的衛星通信頻率申請審查，是台灣唯一以NGSO(Non-Geostationary Orbit，非同步軌道)提供衛星通信服務的業者，除了使用中軌道衛星提供服務外，未來也規劃以低軌道衛星提供服務。

億杰(3089)於2016年進入太陽能光電儲能領域，開發與營運太陽能電站，為客戶信任的專業系統商；隨著6G世代的來臨，於2021年進入中軌道(MEO)及低軌道衛星 (LEO)產業，致力於衛星設備研製與用戶服務營運產業，以最新世代衛星通訊及多媒體設備提供客戶優質服務。愛爾康台灣與億杰科技(3089)的合併洽談，可整合美商AERKOMM的技術優勢與全球資源，再結合億杰科技(3089)優異的台灣業務拓展能力，將產生更優異的整合綜效；透由衛星服務提供商全球上、中、下游的完整整合，可更積極快速的拓展台灣衛星業務。

近來台灣政府大力推行網路韌性(Network Resilience)，行動網路通訊備援 (Mobile Backhaul)更為下一個市場的重點商機。行動網路通訊備援因平均需要1Gbps以上的高通量 (High Throughput) 數據傳輸，相較於低軌衛星(LEO)，中軌道衛星(Medium Earth Orbit, MEO)可提供每一基站高達10 Gbps高通量的數據傳輸能力，另具有壽命較長、較大的通訊覆蓋範圍與較低的衛星密度的優勢，故中軌道衛星為現階段之最佳選擇。美商AERKOMM Inc.與全球前三大衛星營運SES合作，以SES之中軌道衛星o3b mPOWER之頻寬提供台灣衛星通訊服務。

在台灣市場，愛爾康台灣將針對多面向的商務應用進行拓展。除航空業之衛星解決方案服務(Aero Services)，如民航機之娛樂暨上網通訊、商用飛機之衛星通訊；另於海事服務(Maritime Services)，如郵輪、貨輪、遠洋漁船等船舶衛星通訊；陸上服務，如車用智慧IoT等相關應用服務及偏遠區域的通訊上網服務等，皆為目標市場。

另外，AERKOMM也宣布將以台灣為基地，建構發展全球第一套商用AI可再生式超韌性衛星網路(AI Super Resilience Network, AiSR)。此領先全球且具有AI再生與自我復原能力之超韌性衛星網路，擁有自動平戰轉換能力，讓網路擁有不可被癱瘓性，也將可望成為新世代的衛星通訊技術發展方向。AI與行動網路通訊備援的技術結合，乃運用數個關鍵技術來提升網絡的性能、效率並進行優化。

美商AERKOMM除結合台灣之研發能量持續創新技術的研究開發，亦將逐步建立台灣與全球的衛星產業鏈，並積極尋找衛星產業價值鏈中之策略關鍵廠商，進行併購或結盟；目標將在未來十年的全球衛星市場中，成為全球衛星產業的領導廠商。