北科大學生到熱炒店聚餐，因為免費白飯不夠吃，到Google評論區留下一星負評，引爆「白飯之亂」，爭議延燒多日，熱炒店老闆昨宣布從16日起無限期停業，再度掀起網友討論。而相關消息也傳到了微博上面，不少大陸網友看傻直呼，台灣人已經窮到沒錢吃飯了？

北科大資財系營隊27名學生到一間熱炒店用餐，意外引爆「白飯之亂」，最初在系主任陪伴下，學生與老闆達成和解，但隨後學生二度發聲明控訴老闆，導致爭議持續延燒，老闆也在昨天發文闡述心情，並宣布從16日起無限期停業，引發網友撻伐學生。

相關消息也被轉發到對岸的微博上面，引起大陸網友討論，「台灣的白飯之亂太誇張了」、「可憐啊！台灣連白飯都不夠吃了嗎」、「台灣人這麼窮的嗎」、「台灣大學生已經餓到要搶白飯了嗎？」

甚至還有大陸網友說，之前才出現過一波缺蛋潮，然後現在又鬧「白飯之亂」，台灣人是不是少糧食？另有人點出，白飯之亂直接洗掉了其他重要的議題，甚至連前陣子討論不斷的#MeToo運動也都被蓋住了，真的好誇張。