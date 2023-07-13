夏天是大啖水果的好季節，但該怎麼吃不胖又控血糖？對此，營養師李婉萍表示，關鍵在掌握份量。她解釋，一份水果大概抓60卡，即含有15公克的糖份；不過，每一份60卡的水果重量都不同，因此，她整理出常見12種水果1份量約多少，並一一分享其有何保健功效。如荔枝1份約6顆，隨餐或飯後半小時內吃，維生素C助鐵質吸收；芭樂1份約半顆，飯前吃能幫助降血壓、血脂。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文提到，經常會被問到，水果份量該如何計算？她指出，臨床上，一份水果大概抓60卡，即含有15公克的糖分，建議糖友一天2份水果，一般健康人則是3份水果。不過，每一份60卡的水果重量都不同，因此，她特別整理常見12種水果1份量約多少供參考，並一一分享其有何保健功效：

1、香蕉：1小根 （70g）；有鉀和鎂可預防抽筋。

2、荔枝：6顆 （100g）；隨餐或飯後半小時內吃，維生素C能助鐵質吸收。

3、葡萄：10顆（100g）；褪黑激素有助提升睡眠品質。其中，葡萄皮含單寧酸能抗氧化；籽則含纖維助消化。

4、蘋果：1小顆（110g）；連皮一起，有助抗氧化、抗敏。

5、鳳梨：8分滿碗 （120g）；鳳梨酵素助消化，還鎮熱、緩解發炎紅腫。

6、火龍果：1碗 （121g）；高鉀助調節血壓，含鐵量是櫻桃的4倍。

7、芭樂：半顆 （150g）；飯前吃能助降血壓、血脂。

8、木瓜：1碗 （150g）；含有特別的「木瓜蛋白酶」，有助消化蛋白質。

9、蓮霧：1又1/4顆 （170g）；果皮中的花青素能穩糖、增加血管彈性。

10、小番茄：30顆（200g）；茄紅素顧心臟、β-胡蘿蔔素可護眼。

11、西瓜：1碗 （200g）；瓜氨酸助傷口癒合，維生素A護眼。

12、香瓜：1碗（210g）；含GABA有助緩解焦躁情緒，有益降血壓，活化大腦功能。

李婉萍提醒，一罐100c.c.多多的熱量就有60卡，吃水果會比它來得更有飽足感，像是30顆小番茄，當下午茶點心，甚至晚餐飯後配電視都是不錯的選擇。此外，香瓜是60卡之下重量最重的，加上含水量高，是適合夏天補水的抗暑隊友。