復華台灣科技優息(00929)經理人許忠成指出，若想要打包這些科技珍珠股，投資人可以考慮透過復華台灣科技優息(00929)等台股ETF，網羅國內高配息、低本益比的優質科技類股，最簡單，也最輕鬆。

今年全球掀起AI狂潮，台灣科技股也風生水起，尤其PC五哥股價大噴後，相對也會拉低殖利率，不僅存股族想要轉換至其他標的，就連追求股價穩定及高配息的高股息ETF也於年度調整成分股中，剔除漲幅過高的個股，轉而追求本益比、高配息之標的。

舉例來說，元大台灣高息低波(00713)及復華台灣科技優息(00929)均於6月大換血，00713刪除緯創、英業達等21檔成分股，新增統一、卜蜂等21檔穩健食品及電信股；00929也換掉一半成分股，與緯創、廣達、仁寶等20檔個股分手，新增廣積、啟碁、智易、旺宏、新唐、瀚宇博、精成科等潛力股。兩檔ETF大換股，皆是根據其追踨指數的編制規則，將高基期股票換到低基期股票，選的都是高股息、低本益比！

事實上，台灣科技股英雄眾多，除了電子五哥，還有很多珍珠股蓄勢待發，舉例來說，進入7月，台股漲多回檔修正，近一個月來大盤漲幅不到1%，然而，網通設備大廠啟碁、PCB廠瀚宇博及精成科、工業電腦廠廣積、半導體封測廠京元電、電源大廠光寶科等個股，漲幅超過10%，遠超大盤，尤其廣積、啟碁等二檔個股大漲近20%，光寶科漲幅也逾15%，表現相當優異。

資料來源：CMoney，資料日期：2023/07/07，註：上述報酬均採還原息報酬

尤其三檔個股近一周來漲勢格外凌厲，其中，啟碁漲幅高達12.28%，主要是受惠於美國推動網通基建，加上今年單月及單季營收均寫下歷史次高水準，激勵其股價表現，7/10大盤微幅下跌0.07%，啟碁依然能夠強漲5.61%，目前法人預估今年營收可望破千億元，有機會再創新高紀錄。

廣積則是營運表現穩健，即使去(2022)年市場不景氣，營收及獲利皆能創下歷史新高。尤其廣積手握訂單多屬長單，出貨能見度已看到明後年，包括網通、Panel PC、工業物聯網、充電樁等將有不錯斬獲，加上廣積強攻AIoT，伴隨AI進入快速成長期，未來業績表現可望再登高峰。

光寶科持續受惠於AI、電動車等強勁需求，在AI伺服器、伺服器新平台、電動車、充電樁等新品放量下，加上均屬於高價值核心事業，未來營運動能可期，將持續吸引買盤簇擁。

若想要參與這些珍珠股未來成長契機，最簡單的方式是買台股ETF，目前成分股中有納入廣積的ETF僅有復華台灣科技優息(00929)，成分股有啟碁的ETF也不多，有復華台灣科技優息(00929)、元大電子(0053)、元大台灣高息低波(00713)等7檔。

納入光寶科為成分股的ETF比較多，有元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、復華富時高息低波(00731)、永豐智能車供應鏈(00901)、復華台灣科技優息(00929)等22檔ETF。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。